Ascolti Tv 23 novembre 2021, il Chelsea travolge la Juve e il film Lea

Ascolti Tv 23 novembre 2021. In prima serata il Chelsea su Canale5 travolge la Juve e pure Lea, il film tv trasmesso da Rai1 visto da 3.091.000 spettatori (13,8%) contro la partita di Champions League che ha raggiunto una media di 5.006.000 spettatori e 20,6% di share. Su Italia1 Le Iene, con Lodovica Comello a fianco di Nicola Savino 1.344.000 (8,3%). Su Rai2 Il Collegio, il docu-reality ambientato nel 1977 registra 1.173.000 (5,8%). Su Rai 3: #Cartabianca con Bianca Berlinguer 1.138.000 (5,6%). Su Rete4 Fuori dal coro con Mario Giordano 935.000 (5,4%). Su La7 DiMartedì con Giovanni Floris 1.034.000 (5%). Su Nove il film Finché giudice non ci separi 435.000 (1,7%). Su Tv8 Game of Talents, il talent show condotto da Alessandro Borghese con la partecipazione di Mara Maionchi e Frank Matano, 318.000 (1,4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.894.000 (19,4%), su Canale5 Striscina la Notizina 4.142.000 (17,1%), su Rai3 Un Posto al Sole 1.655.000 (6,6%), su La7 Otto e Mezzo 1.607.000 (6,4%), su Rete4 Stasera Italia 1.122.000 (4,6%) nella prima parte e 865.000 (3,4%) nella seconda, su Rai2 Tg2 Post 834.000 (3,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.591.000 (23,4%), Tg1 5.291.000 (23,4%), su Canale 5 Caduta Libera 3.763.000 (19,7%), Tg5 4.889.000 (21,4%).

