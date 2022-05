Ascolti Tv 23 maggio 2022, Letizia Battaglia e l'Isola i più visti. A mezzogiorno va forte la Clerici

Ascolti del 23 maggio 2022 in prima serata su Rai1 la seconda e ultima puntata della fiction Solo per Passione Letizia Battaglia Fotografa è stata seguita da una media di 3.285.000 spettatori pari al 18,3% di share. Su Canale 5 – dalle 21.45 all’1.25 – L’Isola dei Famosi 16 ha ottenuto la media di 2.380.000 spettatori (18,9% con La isla Bonita di 7 minuti: 976.000 e 28,5%). Su Rai3 Report 1.462.000 (7,8%). Su Italia 1 Fast & Furious 7: 1.345.000 (7,7%). Su Rete4 Quarta Repubblica 800.000 (5,5%). Su Rai2 Made in Sud 817.000 (5,4%). Su La7 il film Giovanni Falcone con Michele Placido 750.000 (4,1%). Su Tv8 l’incontro di calcio benefico Eto’o Integration Heroes 331.000 (1,7%). Sul Nove Ex Amici come Prima 370.000 (2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.659.000 (23,5%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.363.000 (16,9%). Su Italia1 NCIS Unità Anticrimine 1.297.000 (6,7%). Su Rai3 La Gioia della Musica 906.000 (4,9%) e Un Posto al Sole 1.420.000 (7,2%). Su La7 Otto e Mezzo 1.508.000 (7,6%). Su Rete4 Stasera Italia 863.000 (4,5%) e 879.000 (4,4%). Su Rai2 Tg2 Post 823.000 (4,1%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 315.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.763.000 (27,2%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro 2.768.000 (20,8%).

In Seconda serata su Rai1 Via delle Storie 906.000 (10,6%), S’è Fatta Notte 298.000 (6,2%). Su Rai2 Restart 207.000 (4,3%). Su Rai 3 Dilemmi 590.000 (4,9%) e Tg3 Linea Notte 312.000 (4,6%). Su Italia1 Tiki Taka 595.000 (6,2%) e 354.000 (7,2%). Su Rete 4 Motive 149.000 (3,9%).

Nel daytime da segnalare su Rai1 Vita in Diretta 1.617.000 (19,1%), su Canale 5 Pomeriggio 5 1.435.000 (16,9%), su Rai1 È Sempre Mezzogiorno 1.765.000 (18,1%), Oggi è un Altro Giorno 1.779.000 (17%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Maggio 2022, 10:57

