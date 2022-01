Ascolti Tv 23 gennaio 2022, La Sposa Serena Rossi è la più amata

Ascolti del 23 gennaio 2022. In prima serata su Rai1 la fiction La Sposa ha conquistato una media di 6.568.000 spettatori pari al 28,7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.20 alle 23.45 – Avanti un Altro Pure di Sera 2.615.000 (11,5%). Su Rai2 The Rookie 4: 951.000 (3,7%). A seguire CSI Vegas 813.000 (3,2%). Su Italia1 il film L’Uomo d’Acciaio ha 1.307.000 (5,9%). Su Rai3 dalle 20.46 alle 22.16 Che Tempo Che Fa 2.346.000 (9,1%) dalle 22.19 alle 23.44 Il Tavolo 1.580.000 (7.7%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 619.000 (3,4%). Su La7 Atlantide 423.000 (2,5%). Su Tv8 Il Cacciatore di Ex 218.000 (1%). Sul Nove Ammutta Muddica 493.000 (2,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.732.000 (22,3%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.264.000 (12,7%). Su Rai3 la presentazione di Che Tempo che fa 1.961.000 (8%). Su Italia1 NCIS 1.270.000 (5%). Su Rete 4 Controcorrente 1.136.000 (4,5%) e 1.059.000 (4,1%). Su La7 In Onda 903.000 (3,5%). Su Tv8 Quattro Ristoranti 590.000 (2,3%). Sul Nove Little Big Italy 327.000 (1,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.088.000 (22,9%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.933.000 (18%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 822.000 (4,2%).

Nel daytime al pomeriggio su Rai1 Domenica In 3.367.000 spettatori (18,3%) e 2.740.000 (17%). Da Noi… A Ruota Libera 2.469.000 (14,4%). Su Canale 5 Amici di Maria De Filippi 3.511.000 (20,7%). A seguire Verissimo 2.821.000 (17,9%), Verissimo Giri di Valzer 2.659.000 (15%).

