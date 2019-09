Ascolti Tv 22 settembre 2019, Imma arresta tutti: D'Urso, Salvini, Giletti, Renzi

Ascolti Tv di ieri domenica 22 settembre 2019. Su Rai1 la fiction Imma Tataranni ha vinto la prima serata tv di ieri con il 23,3% di share e oltre 5 milioni e 100 mila spettatori di media. Al secondo posto Live non è la d’Urso su Canale 5 con il 14,9% di share e 2 milioni e 400 mila spettatori di media. Terzo posto Doctor Strange 8,4% su Italia 1, quarto per Non è l’Arena di Massimo Giletti con il 6,2%.



Ecco le altre reti generaliste: su Rai2 Hawaii Five-O 4,7%, su Rai3 Il Borgo dei Borghi La Grande Sfida 4,4%. Su Rete4 Collateral 2,6%. Su Tv8 4 Hotel 2,1%, sul Nove Rubio, alla ricerca del gusto perduto 1,6%.

Nella giornata di festa alti e bassi per le signore della domenica. Su Rai2 Simona Ventura sotto la soglia del 4%, Mara Venier al 16%, Barbara d’Urso al 12%, Francesca Fialdini al 13,4%, Paola Ferrari con la Domenica Sportiva all’8,2% (meglio di Tiki Taka 7,7%). Lunedì 23 Settembre 2019, 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA