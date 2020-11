Ascolti Tv 22 novembre 2020, Fialdini ai livelli di Mara

Ascolti Tv domenica 22 novembre 2020. Su Rai1 Vite in Fuga ha conquistato una media di 4.103.000 spettatori pari al 16,8% di share. Su Canale 5 Live Non è la D’Urso (in onda dalle 21.49 alle 01.25) 2.124.000 e 12,6% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa 2.779.000 (10,1%) e Che Tempo che Fa il Tavolo 1.397.000 (7,5%). Su La7 Non è l’Arena 1.593.000 (5,7%) nella prima parte (in onda dalle 20.39 alle 22.35), e 1.178.000 (7,6%) nella seconda (in onda dalle 22.41 alle 24.57). Su Sky 2 milioni e 88 mila abbonati hanno seguito Napoli-Milan con il 7,5% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles 1.275.000 (4,4%) e NCIS New Orleans 991.000 (3,7%). Su Italia 1 Jurassic World 1.530.000 (6,3%). Su Rete4 Pari e Dispari 891.000 (3,9%). Su Tv8 Masterchef Italia 724.000 (3,3%), sul Nove Sirene 304.000 (1,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti 4.817.000 (16,7%), su Canale 5 Paperissima Sprint 3.761.000 (13%). Su Italia1 CSI 1.223.000 (4,3%). Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa 2.043.000 (7,5%). Su Rete 4 Stasera Italia 1.126.000 (4%) nella prima parte e 905.000 (3,1%) nella seconda. Su Tv8 4 Ristoranti 784.000 (2,8%), sul Nove Little Big Italy 416.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.405.000 (21,7%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.750.000 (15,3%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 1.136.000 (5,3%) nella prima parte e 1.441.000 (6%) nella seconda. Su Rai3 le edizioni del Tgr 4.049.000 (15,8%).

Al pomeriggio Fialdini ai livelli di Mara. Su Rai1 Domenica In 3.388.000 (17,1%) nella prima parte e di 2.977.000 (15,9%) nella seconda. A seguire va forte Da Noi… a Ruota Libera con 3.033.000 (15,1%). Su Canale 5 Domenica Live 2.790.000 (13,9%). Su Rai2 Quelli che Aspettano 960.000 (4,9%) e Quelli che il Calcio 1.077.000 (5,8%). Su Rai3 Mezz’Ora in più 1.310.000 (6,9%), Kilimangiaro a 2.160.000 (10,6%). Su La7 L’Aria di Domenica 345.000 (1,8%). Su Tv8 la MotoGp 1.239.000 (6,5%).

In seconda serata su Rai 1 Speciale Tg1 751.000 (6,5%). Su Canale 5 il Tg5 Notte 539.000 (14,2%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 1.075.000 (6,8%) e L’Altra DS 378.000 (4,8%). Su Italia1 Pressing Serie A 365.000 (5,2%). Su Rai 3 Tg3 Mondo 433.000 (4,9%).

