Ascolti Tv 21 settembre 2020, il Gf Vip affonda la politica in prima serata

Ascolti Tv lunedì 21 settembre 2020. I programmi di commenti alle elezioni non fanno breccia in prima serata. Complessivamente il Grande Fratello Vip con il 18,1% di share e 3 milioni di media spettatori da solo fa più ascolti dello speciale Porta a Porta-Tg1 (1.214 e 7,3%), Tg3 Speciale (518 mila e 2,5%) e Quarta Repubblica (642 mila e 3,8%) messi assieme. Secondo posto in classifica Max Giusti su Rai2 con Boss in Incognito che registra una media di 2.008.000 di spettatori e l’8,8%. Bene anche Colombiana su Italia1 (1.736.000 e 7,9%).

Nel preserale, Reazione a catena su Rai 1 fa il 22,8% (4.200.000) contro il 15,9% (2.800.000) di Caduta Libera. Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2020, 11:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA