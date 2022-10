Ascolti Tv 21 ottobre 2022, vola Carlo Conti. Crozza meglio di Quarto Grado. Va forte il daytime di La7

Ascolti del 21 ottobre 2022 in Prima Serata su Rai1 Tale e Quale Show sfonda il muro dei 4 milioni con una media di 4.054.000 spettatori pari al 24,3% di share. Su Canale 5 Viola come il Mare 2.721.000 (16,3%). Sul Nove Fratelli di Crozza 1.367.000 (7,1%). Su Rete4 Quarto Grado 1.015.000 (6,9%). Su La7 Propaganda Live 957.000 (6,7%). Su Italia 1 John Rambo 933.000 (5%). Su Rai2 S.W.A.T. 822.000 (4,3%). Su Rai3 Benvenuto Presidente! 548.000 (3%). Su Tv8 MasterChef Italia 393.000 (2,4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.226.000 (21,1%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.583.000 (17,9%). Su Italia1 NCIS New Orleans 1.026.000 (5,1%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.384.000 (7%) e Un Posto al Sole 1.564.000 (7,8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.703.000 (8,5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.071.000 (5,4%) e 898.000 (4,5%). Su Rai2 Tg2 Post 933.000 (4,7%). Su Tv8 100% Italia 448.000 (2,2%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! 613.000 (3,1%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.012.000 (24,3%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.021.000 (18,9%).

Nel daytime ottime performance per La7: il Tg Diario Politico di Enrico Mentana 924.000 (7,7%), L’Aria che Tira 520.000 (9,6%), Tagadà 612.000 (6,4%) e Tagadà#Focus 738.000 (8,9%).

In seconda serata su Canale 5 il Maurizio Costanzo Show 942.000 (14,6%). Su Rai1 Tg1 Verso il Nuovo Governo 883.000 (13%). Su Rai2 ATuttoCalcio 256.000 (2%). Su Rai 3 Ossi di Seppia 209.000 (1,5%) e 237.000 (1,9%).

