Ascolti Tv 19 luglio 2022, Gregoraci e Nek a suon di musica tengono testa a Cortellesi e Zingaretti

Ascolti tv del 19 luglio 2022 in prima serata su Rai1 Paolo Borsellino, I 57 giorni con Luca Zingaretti è stato seguito da una media di 1.951.000 spettatori pari al 13,4% di share. Su Canale 5 Mamma o Papà? Con Paola Cortellesi e Antonio Albanese 1.864.000 (13,1%). Su Italia 1 Battiti Live 1.294.000 (11%). Su Rai2 la finale di Dalla Strada al Palco, il talent show riservato agli artisti di strada condotto da Nek 1.126.000 (9,2%). Su Rai3 Filorosso 712.000 (5,4%). Su La7 In Onda Prima Serata 693.000 (4,7%). Su Rete4 Harry Wild La Signora del Delitto 542.000 (3,8%). Su Tv8 Tomb Raider 418.000 (2,9%). Sul Nove Solo due Ore 320.000 (2,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.558.000 (16,4%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.361.000 (15,1%). Su Rai3 Un Posto al Sole 1.335.000 (8,6%). Su Italia1 NCIS 1.180.000 (7,7%). Su La7 In Onda 1.017.000 (6,6%). Su Rete4 Controcorrente 886.000 (5,9%) e 995.000 (6,3%). Su Rai2 Tg2 Post 875.000 (5,6%). Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel 419.000 (2,8%). Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 306.000 (2%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.503.000 (28,9%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 1.771.000 (15,3%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 1.879.000 (14,7%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Luglio 2022, 10:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA