Ascolti Tv 19 giugno 2019, l'Under 21 perde anche contro la Nazionale femminile. D'Urso sempre super

Ascolti Tv di mercoledì 19 giugno 2019. Su Rai1 l’incontro Under 21 Italia-Polonia è stato seguito da una media di 6 milioni di spettatori pari al 27,3% di share. Oltre a perdere con la Polonia gli azzurri di Di Biagio hanno perso anche la sfida a distanza contro la nazionale femminile che la sera prima aveva portato a casa una media di 29,3% di share e 6 milioni e mezzo di spettatori con un picco di 7,1 milioni e il 31,8%.

Su Canale 5 Live Non è la D’Urso – durato 3 ore e 40’ – ha raccolto una media di 2,6 milioni pari al 18,3% di share (20,3% negli 8 minuti della Buonanotte e durante il programma picchi di 3,5 milioni e 30%). Su Rai3 Chi l’ha visto? 8,9%. Su Rai2 Qualcosa di Speciale 6,1%. Su Rete4 Forrest Gump 5,2%. Su Italia 1 Tutti Pazzi per l’Oro 4,8%. Su La7 Atlantide Files 3,1%. Su Tv8 Notte Prima degli Esami 1,9%. Sul Nove Grand Budapest Hotel 0,9%.



Nella fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima, contro la partita, deve accontentarsi del 14,4%. Su Rai3 Che Ci Faccio Qui 5,4% e Un Posto al Sole 7,7%. Su La7 Otto e Mezzo 6,9%. Su Rete4 Stasera Italia Estate 4,4%. Su Italia1 CSI 4,3%. Su Rai2 Tg2 Post 3,9%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,7%. Sul Nove Cucine da Incubo 0,9%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 24,4%. Su Canale 5 Caduta Libera 21%. Su Rai2 Spagna-Belgio Under 21 5,7%. In seconda serata Porta a porta su Rai1 al 7,1%, Realiti su Rai2 al 3,7%, Linea notte su Rai3 al 6,8%. Giovedì 20 Giugno 2019, 11:02

