Ascolti Tv 17 novembre 2021, Storia di una famiglia perbene stacca Prodigi

Ascolti Tv 17 novembre 2021. In prima serata vince su Canale5 Storia di una famiglia perbene, la miniserie televisiva italiana con una media di 3.237.000 spettatori, share del 17,1%, a seguire il Costanzo Show 900.000 (14,6%). Su Rai1 Prodigi La musica è vita, la Rai a fianco di Unicef e dei bambini in questo spettacolo che unisce il talento alla beneficenza condotto da Serena Autieri e Gabriele Corsi: 2.189.000 (11,4%), a seguire Porta a Porta 551.000 (7,9%). Su Rai3 Chi l’ha visto condotto da Federica Sciarelli 1.939.000 (9,9%). Su Italia1 il film X Men: Le Origini Wolverine 1.199.000 (5,7%). Su Rai2 Mare fuori, al via la seconda stagione della serie: 1.023.000 (5,1%). Su La7 Non è l’Arena con Massimo Giletti 833.000 (5%). Su Rete4 Zona Bianca con Giuseppe Brindisi 660.000 (4%). Su Tv8 X Factor 432.000 (2,4%). Su Nove Accordi e Disaccordi 375.000 (1,7%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.853.000 (20%), su Canale5 Striscia la Notizia 4.188.000 (17,3%), su Rai3 Un Posto al Sole 1.720.000 (7,1%), su La7 Otto e Mezzo 1.907.000 (7,8%), su Rete4 Stasera Italia 1.061.000 (4,5%) nella prima parte e 1.031.000 (4,2%) nella seconda, su Rai2 Tg2 Post 999.000 (4,1%).

