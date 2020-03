Ascolti Tv 17 marzo 2020, vince Harry Potter. Nel preserale vanno forte l'Eredità e Bonolis

Ascolti Tv martedì 17 marzo 2020. Su Italia 1 Harry Potter e la Camera dei Segreti ha vinto la prima serata con una media di quasi 4,2 milioni di spettatori e il 16,4% di share. Su Rai1 Ricominciamo da Noi 3,6 milioni e il 12,8%. Su Rai2 Pechino Express Le Stagioni dell’Oriente quasi 2,5 milioni e il 9,1%. Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza Il Vaticano 7%. Su La7 DiMartedì 6,7%. Su Rai3 #Cartabianca 5,9%. Su Rete4 Fuori dal Coro 5,5%. Su Tv8 I Magnifici Sette 2,3%, sul Nove Fratelli d’Italia 1,7%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5,8 milioni e il 18,6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia oltre 5,6 milioni e 18%. Su Rai2 Tg2 Post 6,3%. Su Rai3 Un Posto al Sole 6,2. Su Rete4 Stasera Italia 5%, su La7 Otto e Mezzo 8,2%. Su Tv8 Guess my Age 2,2%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 1,3%. Nel Preserale L'Eredità 6,1 milioni circa (22,5%). Su Canale 5 Avanti un Altro! oltre 5 milioni con il 19,1% di share. In seconda serata il ritorno di Porta a Porta con Bruno Vespa registra il 9,9% di share.

