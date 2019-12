Ascolti Tv, Conte batte Salvini in sovrapposizione

Ascolti Tv martedì 17 dicembre 2019. Su Rai1 la serie Ognuno è Perfetto è stata vista da una media di oltre 4,4 milioni di spettatori pari al 20,7% di share. Su Canale 5 Il Libro della Giungla 2,7 milioni pari al 12,2% di share. Su Italia 1 Le Iene Show 11,5% (sfiorata la media di 1,9 milioni). Su Rai2 Proprio lui? 3,4%. E veniamo ai talk. Su Rai3 #Cartabianca 984.000 spettatori pari ad uno share del 4,8%. Su Rete4 Fuori dal Coro un milione di media con il 5,5% di share. Su La7 DiMartedì vince nettamente la sfida sfiorando la media del milione e mezzo di spettatori con uno share del 6,8%.



Nella sovrapposizione dalle 21:45 alle 22:18 Conte intervistato a diMartedì su La7 supera costantemente nello share tra i 2 e i 3 punti Salvini intervistato a Fuori dal Coro su Rete4. Il premier arriva fino all'8,5% di share, Salvini non va mai oltre il 6,5%. Il risultato tradotto in spettatori significa un distacco di mezzo milione di persone a favore di Conte: 2 milioni per il premier, 1,5 milioni per Salvini.



Tempi difficili per il Capitano che nell'ultimo mese il martedì contro Floris ha sempre perso, prima da Bersani, poi da Elsa Fornero e ora il colpo più pesante, dal suo avversario più tosto, Conte. Tuttavia Salvini sta sempre in tv. È andato più volte sia da Giordano sia dalla Berlinguer. Lo invitano perché garantisce una soglia di ascolti buona, seppure la sua popolarità sembra un po’ in calo. Forse proprio per la troppa esposizione. Mercoledì 18 Dicembre 2019, 11:28

