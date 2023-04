Ascolti Tv 16 aprile 2023, La Sposa, Gerry Scotti e Fazio allo sprint In prima serata su Rai 1 la serie La sposa, in replica, ha conquistato una media di 2.582.000 telespettatori, per uno share del 14,73%







Marco Castoro di Ascolti Tv 16 aprile 2023 In prima serata su Rai 1 la serie La sposa, in replica, ha conquistato una media di 2.582.000 telespettatori, per uno share del 14,73%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa 2.409.000 (12,16%) e nel segmento Il Tavolo 1.607.000 (11,42%). Su Canale 5 Lo show dei Record 2.347.000 (15,20%). Su Rai 2 la serie NCIS Los Angeles 989.000 (4,92%), Blue Bloods 13 1.129.000 (5,87%). Su Italia 1 Le Iene presentano: Inside 1.058.000 (6,29%). Su Tv8 Moto2 GP Americhe 823.000 (4,09%). Su Rete 4 Zona Bianca 614.000 (4,40%). Su La7 il film Un colpo perfetto 441.000 (2,39%). Su Nove Little Big Italy 386.000 (2,02%).

In fascia Access Prime Time Su Rai 1 Affari Tuoi, con Amadeus, 4.636.000 (23,38%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.899.000 (14,70%). Su Rete 4 Controcorrente 583.000 (3,05%) e 619.000 (3,09%). Su La7 In onda ha fatto registrare 683.000 telespettatori, share 3,46%.

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.808.000 (24.7%). Su Canale 5 Avanti un Altro Story 2.788.000 (18.6%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 633.000 (5%) mentre Tempi Supplementari 514.000 e 3.4%.

Nel Daytime al pomeriggio su Rai1 Domenica In 2.728.000 (20.8%) nella prima parte dalle 14.15 alle 15.16, 2.201.000 spettatori pari al 18.6% nella seconda parte dalle 15.21 alle 16.12, e 2.122.000 spettatori pari al 19% nella terza parte dalle 16.13 alle 17.09. Da Noi… A Ruota Libera 1.844.000 e 16.3%. Su Canale 5 Verissimo 2.250.000 (20.4%) nella prima parte e 2.043.000 (17.8%) nella parte denominata Giri di Valzer. Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Aprile 2023, 13:16

