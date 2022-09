Ascolti Tv 15 settembre 2022, Del Debbio-Meloni, che coppia. Buona la prima di X Factor. Reazione a catena visto da 4 milioni

Ascolti del 15 settembre 2022 in Prima Serata vince su Canale 5 Ricomincio da Me con una media di 1.975.000 spettatori pari al 13,5% di share. Su Rai1 – dalle 21.43 alle 23.27 – Speciale Porta a Porta 1.100.000 spettatori pari al 7%. Su Rete4 fa più share Dritto e Rovescio anche per via del servizio pubblico della Rai, perché mentre Del Debbio intervistava Giorgia Meloni Vespa era costretto a ospitare i leader dei piccoli partiti che il pubblico nemmeno conosce. 1.025.000 spettatori con l’8,5% di share per Dritto e Rovescio. Su Rai2 Delitti in Paradiso 1.443.000 (8,1%). A seguire Professor T 839.000 (5,9%). Su La7 Piazza Pulita 713.000 (6,2%). Su Italia 1 Maurizio Battista Tutti contro Tutti 816.000 (5,7%). Su Tv8 l’incontro di Conference League Basaksehir-Fiorentina 748.000 e 4,2% (pre e post 508.000 e 2,8%). Su Sky Uno la prima puntata di X Factor 638.000 e 3,9% (790.000 con +1 e on demand). Su Rai3 La Casa delle Stelle 467.000 (3%). Sul Nove Sei Mai Stata sulla Luna? 373 .000 (2,4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 3.745.000 (19,8%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.666.000 (14,1%). Su Italia1 NCIS New Orleans 1.106.000 (5,9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.269.000 (6,8%), Un Posto al Sole 1.470.000 (7,8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.372.000 (7,2%). Su Rete4 Stasera Italia 842.000 (4,6%) e 787.000 (4,1%). Su Rai2 Tg2 Post 785.000 (4,1%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 540.000 (2,9%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.010.000 (28,4%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.397.000 (17,8%). Su Rai3 le edizioni dei TgR 2.321.000 (15,2%).

Nel daytime da segnalare al mattino Uno Mattina 662.000 (16,6%), Storie Italiane 734.000 (19,1%) e 854.000 (17,8%). Su Canale5 Mattino Cinque News 811.000 (19,6%) e 793.000 (20,6%). È Sempre Mezzogiorno 1.533.000 (16,2%). Su Canale 5 Forum 1.446.000 (20,8%). Su Rai2 I Fatti Vostri 425.000 (7,5%) e 729.000 (8%). Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 1.547.000 (16,4%), Il Paradiso delle Signore 1.562.000 (19,3%). Dopo il Tg1 (1.168.000 e 14,9%), Vita in Diretta 1.859.000 e 22,6% (presentazione di 16 minuti: 1.411.000 – 17,8%). Su Canale5 cresce la d’Urso con Pomeriggio 5: 1.609.000 (20,9%) e 1.531.000 (18,3%).

