Ascolti Tv 14 ottobre 2021, Star in the Star (un po' Tale e Quale, un po' il Cantante mascherato) chiude con il 12,7%

Ascolti Tv 14 ottobre 2021. In prima serata su Rai1 il quarto appuntamento con Fino all’Ultimo Battito ha sfiorato la media di 4 milioni di spettatori (3.955.000) pari al 20% di share. Su Canale 5 – dalle 21.47 alle 0.42 – la quinta e ultima puntata di Star in the Star 2.057.000 (12,7%) con la vittoria di Syria nei panni di Loredana Bertè. Su La7 PiazzaPulita 1.099.000 (6,8%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.064.000 (6,5%). Su Rai2 la quarta stagione di The Good Doctor 1.155.000 (4,9%). A seguire The Resident 613.000 (3,4%). Su Italia 1 i quattro episodi di Chicago Med 881.000 (5,1%). Su Rai3 Lui è Peggio di Me con Panariello e Giallini 888.000 (4,1%). Su Sky X Factor 765.000 abbonati con il 2,9% di share. Su Tv8 Cani Sciolti 474.000 (2,3%). Sul Nove Il Contadino cerca Moglie 391.000 (1,8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.874.000 (20,5%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.945.000 (16,6%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.150.000 (5,2%), Un Posto al Sole 1.636.000 (6,9%). Su La7 Otto e Mezzo 1.777.000 (7,5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.266.000 (5,5%) nella prima parte e 1.158.000 (4,9%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.020.000 (4,3%). Su Italia1 NCIS 1.177.000 spettatori con il 5%. Su Tv8 Guess My Age 329.000 (1,4%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 366.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.242.000 (23,6%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.404.000 (19,5%). Su Rai3 le edizioni dei TgR 2.999.000 (15,7%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 696.000 (9,6%). Su Canale 5 Tg5 Notte 511.000 (11,9%). Su Rai2 Anni 20 Notte 128.000 (1,8%). Su Rai 3 Illuminate, con una puntata su Marta Marzotto, 548.000 (3,9%). Su Italia1 Izombie 142.000 (3,1%). Su Rete 4 il programma Pensa in Grande 180.000 (4,8%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Ottobre 2021, 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA