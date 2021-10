Star in the Star, Loredana Bertè vince la finalissima contro Mina. Ecco chi si nascondeva sotto le maschere

La prima edizione di Star in the Star è terminata. Il talent show condotto da Ilary Blasi su Canale 5, nel quale le Star si travestono e imitano altre star, si è concluso portandosi dietro non poche polemiche. Ma ieri sera a vincere il programma è stata Loredana Berté, ecco chi si celava dietro la maschera.

Leggi anche > Ascolti Tv 14 ottobre 2021, Star in the Star (un po' Tale e Quale, un po' il Cantante mascherato) chiude con il 12,7%

Star in the Star ha alzato un polverone di polemiche per la somiglianza con i programmi Rai «Tale e Quale Show» e «Il cantante Mascherato». La trasmissione, poi, non ha convinto né la critica né il pubblico e Pier Silvio Berlusconi è stato costretto ad intervenire per fare chiarezza. Il programma non ha riscosso il successo sperato non riuscendo mai a superare i 2 milioni di ascoltatori con uno share che ha sempre oscillato fra il 10 e l'11% e adesso rischia di non essere riproposto nella prossima stagione.

Le sfide di questa stagione, però, sono andate avanti nonostante Mediaset abbia deciso di tagliare 2 delle 7 puntate previste all'inizio. E ieri sera è stato decretato il vincitore, anzi la vincitrice, di un programma considerato da molti un flop. A vincere è stata Loredana Bertè, capace di eliminare in finalissima Mina e prima ancora Lady Gaga e Michael Jackson.

Ma quali erano le vere identità che si celavano dietro le maschere dei quattro finalisti?

La prima ad abbandonare la finale e i sogni di vittoria è stata Lady Gaga. La sua voce ha incantato nelle prime uscite del programma, ma con il procedere delle puntate gli altri protagonisti si sono presi la scena e Lady Gaga, alias Silvia Salemi si è dovuta arrendere ad un passo dal podio.

Sul gradino basso del podio di Star in the Star è salito un sorprendente Michael Jackson che, fin da subito, si è capito fosse interpretato da una donna. La curiosità nei suoi confronti, per capire chi ci fosse sotto la maschera del Re del Pop, era alle stelle. E alla fine la sorpresa c'è stata eccome. Dietro la maschera di Michael c'era Alexia.

Alla fine, però, a contendersi il titolo di Star delle Star, di fronte ai giudici Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci, ci sono andate Mina e Loredana Bertè. Si sono scontrate forse le due artiste che più hanno emozionato nello svolgimento del programma, serata dopo serata. Ma chi si nascondeva sotto le maschere? Rispettivamente Lola Ponce e Syria. La «star in the star», apprezzata fin dall’inizio, ha così commentato: «Sarò ripetitiva ma veramente grazie a tutti. Una squadra di lavoro incredibile. Un’esperienza pazzesca, mi sono divertita tantissimo a fare Loredana, io la amo. Ho iniziato Sanremo con ‘Sei Bellissima’, nel 1996. Lei lo sa».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Ottobre 2021, 12:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA