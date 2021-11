Ascolti Tv 14 novembre 2021, vince Cuori ma boom di Fazio con Lady Gaga

di Marco Castoro

Ascolti Tv 14 novembre 2021. In prima serata su Rai1 la serie Cuori, dedicata alla storia dell’équipe di cardiochirurghi con Pilar Fogliati, Daniele Pecci e Matteo Martari è stata seguita da una media di 3.893.000 spettatori pari al 17,9% di share. Su Rai3 exploit di Che tempo che fa, tra gli ospiti Lady Gaga: 3.611.000 spettatori di media e 14,5% di share. Su Canale5: All Together Now, il game show musicale condotto da Michelle Hunziker con in giuria Anna Tatangelo, Rita Pavone, J-Ax e Francesco Renga: 2.584.000 (12,5%). Su Tv8 il GP il gran premio del Brasile di F1 sul circuito di Interlagos a San Paolo: 1.162.000 (5,1%). Su Rai2: Tennis: ATP Finals 1.116.000 (4,6%). Su Rete4 Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili dedicato a temi di politica, cronaca e attualità 767.000 (4%). Su Italia1: il film Sherlock Holmes Gioco di ombre 811.000 (3,9%). Su La7 Atlantide: le Storie di Uomini e di Mondi presentate da Andrea Purgatori 421.000 (2,5%). Sul 20 la partita Spagna-Svezia 712.000 (2,9%). Su Nove il film Anna and the King con Jodie Foster 254.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Time vincono i Soliti Ignoti su Rai1 4.571.000 (18,4%) davanti a Paperissima Sprint su Canale5 3.269.000 (13,2%). Su La7 In Onda 900.000 (3,7%).

Nel Preserale su rai1 L’Eredità 4.477.000 (21,1%) e Tg1 5.059.000 (21,9%). Su Canale5 Caduta Libera 3.174.000 15,2% e Tg5 4.209.000 (18,1%).

Nel daytime al mattino su Rai1 S. Messa del Papa 1.763.000 (20%), Angelus 2.271.000 (19,5%), Linea Verde 2.973.000 (20,2%). Su Rai2 Citofonare Rai2 con Paola Perego e Simona Ventura 336.000 (3,5%) e 538.000 (4,4%). Al pomeriggio su Rai1 Domenica In 2.899.000 (16,5%) nella prima parte e 2.475.000 (15,7%) nella seconda. A seguire Da noi a ruota libera 2.184.000 (13%). Su Canale5 Amici di Maria De Filippi 3.169.000 (19,1%), Verissimo 2.867.000 (18,7%).

