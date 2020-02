Ascolti Tv 13 febbraio 2020, più di 8 milioni per Milan-Juve. L'Eredità 5 milioni e mezzo

Ascolti Tv giovedì 13 febbraio 2020. Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Milan-Juventus è stato visto da una media di 8 milioni e 100 mila spettatori pari al 30,8% di share. Su Canale 5 Allied Un’Ombra Nascosta ha sfiorato i 2 milioni con il 9,1%. Su Rai2 Love is all you Need 6,7%. Su Italia 1 Le Iene 10%. Su Rai3 Skianto 3,1%. Su Rete4 Dritto e Rovescio 6,2%. Su La7 PiazzaPulita 4,8%. Su Tv8 Maschi contro Femmine 2,2%. Sul Nove Virus Killer Invisibili 0,9%. Sui canali Sky Uno/+1 e on demand Masterchef 9 2,6% nel primo episodio e 3,2% nel secondo.



In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia oltre 4,2 milioni con uno share del 15,6%. Su Rai2 Tg2 Post 3,5%. Su Italia1 CSI Miami 4,1%. Su Rai3 Nuovi Eroi 5,8% e Un Posto al Sole 7,1%. Su Rete4 Stasera Italia 5,5%, su La7 Otto e Mezzo 5,9%. Su Tv8 Guess my Age 2,5%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 1,5%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5,5 milioni (27%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 4,3 milioni con il 21,7% di share. Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Febbraio 2020, 11:12

