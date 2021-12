Ascolti Tv 12 dicembre 2021, Fazio e Hunziker superano la zia Mara. Ma il più visto resta Verstappen

Ascolti Tv domenica 12 dicembre 2021. In prima serata su Rai3 Che tempo che fa, il talk show di Fabio Fazio ha conquistato una media di 3.035.000 spettatori, pari al 12,9% di share. Su Canale5 All Together Now, il game show musicale condotto da Michelle Hunziker 2.469.000 (13,9%). Su Rai1 Telethon, la maratona televisiva per sostenere la Fondazione Telethon condotto da Mara Venier 2.024.000 (10,4%). Su Italia1 il film Hercules La leggenda ha inizio 1.050.000 (4,9%). Su Rai 2 la serie NCIS New Orleans 920.000 (4,1%). Su Rete4 Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili, 630.000 (3,5%). Sul Nove Aldo Giovanni e Giacomo con lo spettacolo teatrale Tel chi el telun 566.000 (3%). Su La7Atlantide con Andrea Purgatori 505.000 (2,7%). Su Tv8 Family Food Fight, la sfida a colpi di ricette tradizionali tra famiglie 266.000 (1,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.136.000 (20,2%), Tg1 5.087.000 (22,8%), su Canale5 Caduta Libera 3.342.000 (16,6%), Tg5 4.369.000 (19,4%).

Nel DayTime Pomeriggio su Rai1 Domenica In 2.702.000 (15,2%) nella prima parte e 2.520.000 (15,8%) nella seconda, Da Noi a Ruota Libera 2.296.000 (14,2%). Su Canale5 Amici 3.106.000 (18,3%), Verissimo 2.807.000 (18,6%) nella prima parte e 2.626.000 (15,6%) nella seconda. Grandi ascolti per l’ultimo gran premio di Formula 1 della stagione, quello di Abu Dhabi: 2.476.000 e 14% di share per la diretta su in chiaro su Tv8 e 1.509.000 abbonati con l’8,5% di share il live di Sky: totale 3.985.000 spettatori di media con il 22,6% di share.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Dicembre 2021, 12:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA