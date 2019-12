Ascolti Tv 10 dicembre 2019, oltre 5,8 milioni per Inter-Barcellona

Ascolti Tv martedì 10 dicembre 2019. Su Canale5 la partita di Champions League Inter-Barcellona ha registrato una media di oltre 5 milioni e 800 mila spettatori con uno share del 22,7%. Su Rai1 Parigi può attendere poco più di 3 milioni e il 12,8%. Su Italia1 Le Iene vicine ai 2 milioni e 11,4%. Per quanto riguarda i talk un sostanziale pareggio di share (tutti e tre intorno al 5%) per DiMartedì (La7), #Cartabianca (Rai3) e Fuori dal Coro (Rete4) con Floris in testa nella media spettatori 1.096.000 (contro 1.054.000 della Berlinguer e 880.000 di Giordano). Su Rai2 Le spie della porta accanto 3,7%. Su Tv8 Il Natale di Joy 1,5%. Sul Nove Babbo Natale non viene da Nord 1,5%.



Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5,3 milioni con il 19,7%. Su Canale5 Striscina la Notizina 3,9 milioni e 15,4%. Su Rai2 Tg2 Post 3,7%. Su Italia1 CSI Miami 5,2%. Su Rai3 Non ho l’Età 5% e Un Posto al Sole 6,6%. Su Rete4 Stasera Italia 4,9%. Su La7 Otto e Mezzo 6,6%. Su Tv8 Guess My Age 2,2%. Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 1,7%.



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4,9 milioni (24%). Su Canale5 Conto alla Rovescia 3,3 milioni (16,6%). Mercoledì 11 Dicembre 2019, 11:16

