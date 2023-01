Ascolti Tv 2 gennaio 2023, il Re Leone e Gf Vip faccia a faccia

Ascolti 2 gennaio 2023, in prima serata su Rai1 la prima tv del film Il Re Leone ha conquistato una media di 3.031.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Canale 5 - dalle 21.49 all'1.21 - Grande Fratello Vip 7 è stato seguito da 2.951.000 spettatori pari al 21.9% di share (il segmento Night: 1.401.000 e 31.4%). Su Rai3 Report ha ottenuto una media di 1.458.000 spettatori e share del 7.9%. Su Rai2 Delitti in Paradiso ha coinvolto 1.272.000 spettatori e il 6.6% di share. La sfida tra i film da rivedere è andata così: su Italia 1 Top Gun 1.290.000 spettatori (6.8% di share). Su Rete4 Non ci resta che piangere 1.069.000 spettatori e il 6%. Su La7 il programma Eden Un Pianeta da Salvare è stato seguito da 459.000 spettatori con share del 2.8%. Su Tv8 Natale in Affitto 445.000 spettatori (2.3%). Sul Nove - dalle 20.32 alle 22.30 - l'incontro della Serie A di Basket Virtus Segafredo Bologna - EA7 Emporio Armani Milano è stato visto da 253.000 spettatori con l'1.2% di share.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.611.000 (22%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.896.000 (18.7%). Su Italia1 NCIS 1.437.000 (6.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.289.000 (6.3%), Un Posto al Sole 1.659.000 (7.9%). Su La7 In Onda 1.414.000 (6.8%). Su Rai2 Tg2 Post 910.000 (4.3%). Su Rete4 Controcorrente 806.000 (3.9%) e 857.000 (4.1%). Su Tv8 4 Hotel 656.000 (3.2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.078.000 (23.7%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 3.043.000 (17.9%). Su Rai2 Drusilla e L’Almanacco del Giorno Dopo 669.000 (3.4%).

