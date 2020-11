Ascolti 17 novembre 2020, Beppe Fiorello chiude al 20%. Il Collegio batte Canale 5 e le Iene

Ascolti Tv martedì 17 novembre 2020. Su Rai1 l’ultima puntata della fiction Gli Orologi del Diavolo con Beppe Fiorello ha conquistato 5.069.000 spettatori pari al 20,8% di share. Su Canale 5 la prima tv di Ma Cosa Ci Dice il Cervello?, con Paola Cortellesi 2.311.000 e 9,9% di share. Su Rai2 Il Collegio 5 continua a stare su con gli ascolti (2.559.000 e 10,6%). Su Italia 1 Le Iene Show 1.613.000 (8,7%). Su La7 diMartedì 1.336.000 (5,6%). Su Rete4 Fuori dal Coro 972.000 (4,9%). Su Rai3 Carta Bianca 975.000 (4,1%). Su Tv8 Domeniche da Tiffany 299.000 (1,2%). Sul Nove Fuori in 60 Secondi 374 .000 (1,5%). Su Real Time la puntata finale di Matrimonio a Prima Vista 5 ha registrato 1.026.000 spettatori con il 3,7% di share.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.218.000 (18,3%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.696.000 (16,4%). Su La7 Otto e Mezzo ha 2.390.000 (8,4%). Su Rai2 Tg2 Post 1.419.000 (5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.359.000 (4,9%) nella prima parte e 1.216.000 (4,3%) nella seconda. Su Rai3 Che Succ3de? 1.356.000 (5%) e Un Posto al Sole 1.716.000 (6%). Su Italia1 CSI 1.149.000 (4,1%). Su Tv8 Guess My Age 657.000 (2,3%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 669.000 (2,4%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.100.000 (22,1%). Su Canale 5 Caduta Libera 4.410.000 (19,5%). Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi 700.000 (3,3%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr complessivamente 3.906.000 (16,1%).

Nel daytime da segnalare al mattino su Rai1 la prima parte di Storie Italiane 1.138.000 (17,5%). Nel pomeriggio Il Paradiso delle Signore 2.182.000 (17%) e su Canale 5 Uomini e donne 3.166.000 (22,6%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.060.000 (11%) e su Canale 5 Maurizio Costanzo Show 641.000 (9%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Novembre 2020, 10:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA