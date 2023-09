Ascolti 14 settembre 2023, ItalVolley vince anche in tv. Dopo il Tg1 Vespa meglio di Amadeus

Ascolti Tv giovedì 14 settembre 2023, in prima serata su Rai1 Ulisse in replica 1.853.000 spettatori pari all’11.7%. Su Canale 5 – dalle 21.30 alle 23.30 – l’esordio della fiction con Massimo Ranieri La Voce che hai Dentro 2.481.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Rai2 – dalle 21.18 alle 22.56 – per gli Europei di Pallavolo Italia-Francia ha conquistato una media di 3.012.000 spettatori con il 16.2%. Su Italia 1 Chicago Fire 1.181.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Mia Moglie è un Fantasma 680.000 spettatori pari al 3.7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio 890.000 spettatori con il 6.7% di share. Su La7 l’esordio di Piazza Pulita 706.000 e 5.7%. Su Tv8 The Karate Kid La leggenda continua 272.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Essere Moana Segreti e Misteri 310.000 spettatori con l’1.7%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 3.566.000 spettatori con il 19.9%. A seguire Affari Tuoi 3.192.000 spettatori con il 16.5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.770.000 spettatori con uno share del 14.4%. Su Italia1 NCIS 1.244.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.250.000 spettatori (6.8%), Un Posto al Sole 1.618.000 (8.3%). Su Rete4 Stasera Italia 1.032.000 (5.6%) e 841.000 (4.3%). Su La7 Otto e Mezzo 1.423.000 (7.4%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.613.000 (26.5%).

Nel daytime su Rai1 Uno Mattina 767.000 con il 20.7%. La prima parte di Storie Italiane 654.000 con il 18%, la seconda 750.000 e 16.6%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.450.000 con il 16.2%. La Volta Buona 1.227.000 con il 10.9%, nella presentazione di 31 minuti, e 1.123.000 spettatori con l’11.8%. Il Paradiso delle Signore 1.449.000 spettatori con il 18.1%. La Vita Diretta 1.312.000 spettatori con il 18,6%, nella presentazione dalle 17.06 alle 17.29, e 1.529.000 spettatori con il 19.3% mel programma. Su Canale5 Beautiful 2.548.000, share 21,69%, Terra Amara 2.697.000, 14,16%, Uomini e donne (live) 2.563.000, 27,01% e nel finale 2.115.000, 24,80%; GF 1.817.000, 22,19%; La promessa 1.651.000, 21,36%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.106.000, 15,57%, nella seconda 1.033.000, 13,24% e nei saluti 894.000, 10,40%. Su Rai2 Ore 14 583.000, 5,54%; Bella ma’ 405.000, share 4,95% Su Rai 3 Aspettando Geo 512.000, 7,24 mentre Geo 799.000, 9,96%.

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 461.000 con il 9.3% di share.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Settembre 2023, 11:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA