Angelo Duro imbratta i manifesti (del suo spettacolo) a Taormina. Il sindaco De Luca si infuria: «Testa di ca**o, ti denuncio»

Il gesto del comico palermitano Angelo Duro non è piaciuto al sindaco di Taormina, Cateno De Luca. La diatriba è sorta dopo la pubblicazione di un video da parte dell'artista in cui imbratta i suoi stessi manifesti per le strade di Taormina con la scritta: «Fot****i». Il gesto ha portato il sindaco della cittadina messinese a rispondere in modo furioso attraverso un video pubblicato sui suoi canali social. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Cateno De Luca

«Ma chi è questo troglodita di Angelo Duro? Ma guardate cosa si è permesso di fare - ha sottolineato Cateno De Luca -.

Poi, ha concluso: «Angelo Duro ma vaf*****o».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Agosto 2023, 09:56

