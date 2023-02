Sanremo 2023, Amadeus al TG1: «I Depeche Mode ospiti della serata finale del Festival»

«Al Festival di Sanremo 2023, nella serata finale, arrivano i Depeche Mode». Ad annunciarlo il direttore artistico Amadeus, al TG1 delle 20. Sarà quindi la band inglese, con più di 100 milioni di dischi e più di 35 milioni di fan in tutto il mondo, superospite internazionale che chiuderà la 73esima edizione del Festival sabato 11 febbraio.

Per i Depeche Mode è un ritorno all'Ariston dopo 33 anni. Sono stati già tre volte ospiti del Festival di Sanremo. La prima nel 1986 con “Stripped”, primo estratto da “Black Celebration”, poi nel 1989 con “Everything Counts” e la terza nel 1990 con “Enjoy the Silence”.

I Depeche mode tornano in Italia

Dave Gahan (voce) e Martin Gore (chitarra e tastiere) tornano quindi in Italia. La band, nella Rock & Roll Hall of Fame dal 2020, pubblicherà il 17 marzo 2023 il nuovo album Memento Mori ed è pronta a partire per il tour mondiale che prende il nome dal disco e dal nuovo singolo in uscita. E' per i Depeche Mode il 15esimo album in studio, il primo ad essere pubblicato dopo la morte del co-fondatore e tastierista Andy Fletcher, avvenuta il 26 maggio scorso. Saranno in Italia per tre date: il 12 luglio Stadio Olimpico - Roma, il 14 luglio Stadio San Siro – Milano e il 16 luglio Stadio dall’Ara – Bologna.

Memento Mori Tour

Il Memento Mori Tour sarà il 19esimo tour dei Depeche Mode e il primo dopo oltre cinque anni. Il Global Spirit Tour (2017-2018) è stata una delle tournée con i maggiori incassi dell'anno, con la band che ha suonato davanti a più di 3 milioni di fan nel corso di 130 spettacoli in Europa e Nord America.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Febbraio 2023, 20:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA