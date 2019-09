Amici Celebrities, anticipazioni seconda puntata: ospiti Alessandra Amoroso e Irama

Amici Celebrities

Venerdì 27 Settembre 2019, 19:13

La sfida bianchi contro blu si riaccende. Domani, sabato 28 settembre, in prima serata su canale 5 tornache seguiremo come sempre indue ex allievi della scuola:Dopo l’eliminazione dell’asso del rugby Martin Castrogiovanni e della produttrice tv ed ex moglie di Raul Bova Chiara Giordano i vip dirimasti in gara per la vittoria sono dieci.Sabato sera la seconda puntata sarà condotta nuovamente dache presto cederà il timone a Michelle Hunziker.Per la squadra blu gareggiano:Tutor:Per la squadra biancaTutor:I Dieci vip si sfidano al cospetto di Ornella Vanoni, Giuliano Peparini e Platinette, implacabili giudici che, armati di I-Pad, giudicano inesorabilmente le loro performance.