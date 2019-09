Liam Gallagher in contemporanea mondiale su MTV Unplugged

Venerdì 27 Settembre 2019, 18:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è il protagonista di uno. Dal teatro Hull City Hall l’artista eseguirà live in acustico i migliori brani tratti da As you were, il suo ultimo album da solista, oltre ad altri contenuti nell’acclamato disco Why me? Why not e, a sorpresa, i grandi classici degli Oasis. Lo speciale di un'ora andrà in onda in tutto il mondo sui canali di MTV in oltre 180 paesi.In Italia, l’esclusivo appuntamento con la musica di(canale 130 di Sky) oggi venerdì 27 settembre alle ore 21.10 visibile anche in streaming su Now tv.MTV Unplugged – la pluripremiata serie musicale vincitrice ai Premi Grammy® e Emmy® - ospita una delle star più amate del mondo del rock'n'roll, iconico cantautore ed ex frontman degli Oasis. Dal suo debutto nel 1989, MTV Unplugged ha offerto spettacoli indimenticabili di artisti tra cui Jay-Z, Nirvana, Eric Clapton, Pearl Jam e, in recenti speciali, Shawn Mendes e Biffy Clyro.