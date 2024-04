Amadeus via dalla Rai, da Stefano De Martino ad Affari Tuoi a Alessandro Cattelan: chi sono i possibili successori

di Redazione web

Amadeus via dalla Rai, sembra ormai cosa fatta. L'uomo di punta lascia e si trasferisce sul Nove, dove gestirà l'intrattenimento dell'emittente targata Discovery, e lascia una posizione vacante che non sarà facile da colmare. Non solo i cinque Festival di Sanremo da record, ma anche il successo dei programmi quotidiani, primo tra tutti Affari Tuoi. Chi prenderà il suo posto? Le prime indiscrezioni cominciano a circolare.

In questo scenario di cambiamento, spuntano diversi nomi: Stefano De Martino, già ben accetto dai vertici Rai e Alessandro Cattelan che potrebbe ritagliarsi ulteriori spazi nel preserale. Ma la exit strategy dell'azienda per disegnare un nuovo scenario dopo l'uscita del conduttore avrebbe già un nome e un cognome: Lucio Presta, l'ex manager di Amadeus, con cui entrò in rotta di collisione a poco più di un mese dallo scorso festival di Sanremo.

Affari tuoi: cosa succederà

De Martino, nei prossimi mesi, potrebbe diventare il successore di Amadeus. Il giovane conduttore potrebbe cogliere l’opportunità di prendere il posto del celebre conduttore in programmi di punta come “Affari Tuoi” e il Festival di Sanremo.

L'ex ballerino punta della Rai

L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, com’è noto, gode della fiducia del direttore generale Giampaolo Rossi e dei vertici Rai e sarebbe pronto a "rubare" ad Amadeus non solo Affari tuoi – programma dominatore degli ascolti dell’access prime time della tv italiana – ma anche la conduzione del Festival di Sanremo. Dopo il "pokerissimo", infatti, Amadeus ha detto addio alla kermesse e, stando a quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela, gli ottimi risultati della nuova stagione di Stasera tutto è possibile potrebbero portare l’ex compagno di Belén Rodríguez sul palco dell’Ariston.

