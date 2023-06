Alberto Matano e quelle parole dette a La vita in diretta. «Sono celiaci perché...», cosa è successo

Durante l'ultima puntata de La vita in Diretta, si è sfiorata una sottile polemica sull'alimentazione e in particolare sulla celiachia, una malattia che procura seri disturbi nei casi di intolleranza al glutine. Concita Borrelli con le sue parole ha messo in difficoltà il presentatore, Alberto Matano, ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Alberto Matano e la frase sui celiaci

Concita Borrelli, infatti, ha affermato che: «La celiachia si referta con la colonscopia.

«Concita, dai: diciamo che ci sono persone povere che non possono mangiare come tutti noi. Ci sono anche i reali celiaci però, diciamolo» ha puntualizzato Matano, al fine di chiarire tali affermazioni.

