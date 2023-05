Valeria Marini, gaffe alla Vita in diretta: «I sardi sono una razza da studiare»

di Redazione web

Scivolone a La vita in diretta per Valeria Marini. La showgirl, che ha appena festeggiato il compleanno (è nata il 14 maggio) è stata ospite in trasmissione da Alberto Matano e ha definito i sardi una «razza da studiare». Una frase che ha creato un po' di confusione in studio, ma che di certo aveva un'accezione positiva nelle intenzioni di Valeria, che ha a sua volta origini sarde.

Valeria Marini, la gaffe sui sardi

Mentra la discussione in studio è incentrata sul tema della longevità, Valeria Marini discute insieme a Paola Perego, Nunzia De Girolamo, Francesco Paolantoni e - ovviamente - Alberto Matano. Si lascia sfuggire la frase «i sardi sono una razza da studiare» ma, dopo qualche istante di imbarazzo, chiarisce il suo pensiero: «Volevo dire che la Sardegna è una regione da studiare per la sua longevità e infatti la genetica sarda la stanno studiando, anche in America».

Lunga vita

Valeria Marini, che ha da poco festeggiato il 56esimo compleanno, non ama rivelare in pubblico la sua età, ma di certo non ha dubbi: vuole vivere molto a lungo.

