Valeria Marini, festa a sorpresa per il compleanno: super ospiti e la torta lascia tutti senza fiato FOTO

Compleanno a sorpresa per la showgirl Valeria Marini. A raggiungerla nella notte romana sono stati gli affetti più cari, tra amici e colleghi della tv. La festa è stata organizzata nel famoso ristorante argentino El Porteno nel centro di Roma con piatti tipici argentini. Valeria Marini porta i suoi ospiti in viaggio e festeggia il compleanno al ristorante argentino El Porteño Gourmet di via Dell’Umiltá 36 di Roma.

Valeria Marini e la super festa a Roma, tutti gli ospiti

La showgirl ha fatto il suo ingresso principesco sotto una pioggia di flash dei fotografi: strizzata in abito lungo rosso sexy non ha risparmiato sorrisi e baci ai presenti. Tra gli ospiti noti: Anna Falchi, Federico Fashion style, il chirurgo plastico Valerio Badiali, la Dssa Serena Venzetti e Anna Bonanni, Stefania Orlando, Giucas Casella Pamela Prati, Eva Grimaldi, Imma Battaglia, Manila Nazzaro, Milena Miconi, Manuela Arcuri con il marito, le Salassie, Laura Freddi, Jessica Morlacchi, Agostino Penna, Giucas Casella e moglie, Gilles Rocca, Antonella Salvucci, Antonio Mezzancella, Sara Ricci, Giorgia Giacobetti, Fabiola Sciabarrasi.

La torta millefoglie a forma di cuore .

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Maggio 2023, 23:24

