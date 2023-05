Beppe Convertini presenta il libro Paesi miei, con la ministra Santanché e Valeria Marini

Alla Camera dei deputati, nella sala conferenze di via della missione, è stato presentato oggi il libro Paesi Miei edito da Rai Libri del conduttore di Rai 1, Beppe Convertini al timone di Linea Verde da ben 4 anni, che registra una media di 3.500.000 di spettatori, ogni Domenica alle 12:20 sulla rete ammiraglia della Rai con il 25% di share.

Ha introdotto l'incontro, moderato dalla conduttrice Rai Nunzia De Girolamo, il ministro del turismo, Daniela Santanchè, che si è detta orgogliosa di rappresentare il nostro Bel Paese con i suoi meravigliosi borghi valorizzati dall’ impeccabile racconto a Linea Verde del conduttore Beppe Convertini.

Nel tavolo dei relatori sono intervenuti in primis l’onorevole Gimmi Cangiano della commissione Cultura e *Stefano Marroni direttore comunicazione e relazioni istituzionali di *Rai Libri e Rai Com che ha fortemente voluto la pubblicazione del volume Paesi miei perché rappresenta al meglio il Made in italy nel mondo. Poi: Simona Sala, direttrice del daytime Rai che ha ringraziato Convertini per gli ottimi ascolti registrati, e Alessandro di Majo, consigliere di amministrazione Rai per la funzione del servizio pubblico di Linea Verde, e che, attraverso gli appunti di viaggio che Convertini ha magistralmente raccontato, sono adesso fruibili e utili per tutti. Infine ha concluso Valeria Marini che ha partecipato insieme a Convertini ad alcune puntate di Azzurro..storie di mare su Rai1 come testimonial della sua terra di origine, la Sardegna, oggetto di studio in tutto il mondo per la longevità. Il nostro è il più bel Paese del mondo - ha dichiarato Convertini-come diceva Proust, il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre ma nell'avere nuovi occhi. Un invito a viaggiare e riscoprire i nostri territori, ricchissimi di storia, arte, enogastronomia, cultura e natura.