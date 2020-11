Alberto Matano, l'annuncio commosso a Vita in Diretta: «Ero indeciso se raccontarvelo o meno, mi ha toccato molto...»

Alberto Matano a Vita in Diretta : «Ero indeciso se raccontarvelo o meno...». Oggi, il conduttore del programma di Rai1 ha aperto la puntata parlando di un argomento che lo ha toccato molto. Prima di parlare dell'emergenza coronavirus, il giornalista apre un'altra pagina, facendo una premessa.

Ecco le parole di Matano: «Voglio raccontarvi questa storia in apertura, una storia che ho anche pensato se raccontare o meno, poi ho deciso di farlo perché mi ha molto toccato molto. Parliamo di coloro che in questo momento dobbiamo difendere di più, i nostri nonni, i nostri anziani. Andiamo ad Aci Sant'Antonio in provincia di Catania, in una struttura per anziani dove avrebbero dovuto essere accuditi e invece sono stati maltrattati. Ci sono scene che mettono i brividi».

L'inviato Giuseppe Di Tommaso, in diretta da Aci Sant'Antonio, descrive la casa di riposo degli orrori: «Gli anziani venivano vessati e curati con medicine scadute».

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Novembre 2020, 22:12

