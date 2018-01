Tapiro ad Alberto Angela. Staffelli al conduttore: "Ma lo sa che lei è considerato un sex symbol?"

Martedì 23 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alberto"attapirato". Dopo la polemica con il Veneto per la scelta di parlare delle Dolomiti dalle province di Trento e Bolzano, l'inviato di Striscia la Notizia Valerioraggiunge il conduttore Rai per la consegna del tapiro d'oro.LEGGI ANCHE ----> Alberto Angela, ecco la gaffe che fa infuriare il Veneto Angela spiega che quella delle Dolomiti è stata una scelta logistica: "Bisogna fare un programma in 77 giorni che copra tutta l'Italia, è ovvio che in questo poco tempo bisogna fare delle scelte logistiche e strategiche. Le Dolomiti è chiaro che non le puoi fare tutte. Noi abbiamo scelto un luogo per far vedere quanto sono belle, ma ce ne sono anche in Veneto, a Pordenone… nelle riprese si vedevano".Staffelli poi chiude il collegamento con una battuta al conduttore: "Lei è considerato un sex symbol, addirittura un'icona gay". E Angela conclude: "Io sorrido, ma rimango concentrato sul mio lavoro".