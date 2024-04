Alberto Angela compie 62 anni, dalla passione per la divulgazione (come papà Piero) all'amore per i 3 figli: chi è il conduttore di Ulisse

di Serena De Santis

Alberto Angela spegne 62 anni candeline. Un'età a cui, sicuramente, un greco e un romano non sarebbero mai arrivati. Ma lui è un "eroe" un po' speciale, che ha fatto della divulgazione culturale la sua battaglia e la sua passione più grande, riuscendo a entrare nelle case di migliaia di persone che, grazie a lui, sono riuscite a scoprire molti lati nascosti del nostro Paese. «Penso -aveva scritto per i suoi 60 anni - di essere un ventenne, forse un trentenne. Sarà che ho ancora i capelli, sono in forma, sto bene. Quando l’età impegnativa verrà, verrà. Accetto la vita nel suo complesso, con le cose belle e quelle meno felici. Non bisogna tenere solo i muscoli allenati, ma devi tenere in forma il cervello con stimoli nuovi. Ho la stessa curiosità di quando avevo sei anni: è una cosa che aiuta».

Chi è il figlio di Piero Angela

Alberto Angela ha sempre vissuto immerso nella cultura grazie al suo grande papà Piero Angela, volto della Rai scomparso nel 2022 molto amato dal pubblico italiano per il suo programma Superquark e per essere apparso in diverse puntate di Ulisse, il programma televisivo culturale condotto dal figlio.

L'amore per la moglie e per i figli

Alberto Angela non è stimato dagli italiani soltanto per il suo grande sapere, ma anche per la sua grande riservatezza. Della sua vita privata, infatti, si conosce ben poco, visto che sempre cercato di mantenerla lontana dai riflettori. Ciò che sappiamo che è sposato con sua moglie Monica da quasi trent'anni, con la quale condivide tantissime passioni in comune, non solo legate al mondo della cultura come l'arte e la lettura, ma anche a quello dello sport, come il nuoto. Dal loro amore sono nati tre figli: Riccardo, di 26 anni, Edoardo di 25 e Alessandro di 20.

