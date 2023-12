Alberto Angela, il ricordo: «Il Natale con papà Piero era pieno di tradizione: candele sul tavolo come nel 900». Poi rivela il regalo più bello

di Dajana Mrruku

Il Natale a casa Angela è stato sempre dei più tradizionali. Piero Angela e il figlio Alberto hanno trascorso il 25 dicembre insieme alla famiglia, riuniti e circondati d'amore. «Era il classico Natale. Fino ai 5,6 anni era incantato, poi a 8 anni scoprii che Babbo Natale non esisteva», ha raccontato Alberto Angela in una recente intervista a Repubblica. Nato a Parigi, cresciuto con l'amore per la cultura e la storia, trasmessa da papà, diventato il simbolo della storia raccontata in televisione, Alberto ha raccontato come trascorreva la giornata di festa e il regalo più bello ricevuto dal papà.

Andiamo a scoprire qualcposa in più.

Alberto Angela: «Il mio Natale con papà Piero»

«Se ripenso al Natale con papà Piero Angela, mi viene in mente uno dei regali che mi fece, di cui conservo un bellissimo ricordo.

«Era tutto in sintonia, abitando al nord: con la neve, le slitte, quello classico da cartolina. Alcune volte tornavamo in Italia dai nonni. Ho avuto la fortuna di viverlo con l’emozione e poi quando ero piccolo non c’era tutto questo consumismo, non c’erano Internet e Amazon. Posso dire che il mio era il Natale del 900, con le candele sul tavolo. Con mia sorella scartavamo i regali la mattina, non la sera. E ricordo ancora la curiosità, una gioia incredibile: che troveremo sotto l’albero?», si lascia andare ai ricordi Alberto.

Quest'anno sarà il secondo Natale senza suo papà Piero, venuto a mancare nell'estate del 2022, ma il suo ricordo è vivo nelle memorie del pubblico che da casa riviveva attraverso le sue parole, la storia e la scienza del mondo, raccontate con gentilezza e semplicità, come solo Piero Angela sapeva fare.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Dicembre 2023, 13:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA