Adriana Volpe scoppia in lacrime a Verissimo : «Il mio ex marito è cambiato, mi sono fatta tanto male...». Toffanin commossa. Oggi, l'opinionista del Gf Vip è stata ospite nel salotto di Canale 5 e si è raccontata a cuore aperto, tra carriera e vita privata.

Leggi anche > Belen, il dramma segreto a Verissimo: «Ho avuto un problema grave, sono finita in ambulanza...». Toffanin commossa

«Il Gf Vip - spiega Adriana Volpe - è stato un salto senza paracadute, per la prima volta ho partecipato a un programma senza copione. Le persone mi hanno conosciuto per quella che sono e si è creata un'empatia con il pubblico che prima non c'era mai stata. Sono uscita dalla Casa, perché un familiare era stato ricoverato. Ho capito subito che dovevo uscire perché il mio ruolo di mamma era più importante di quello di concorrente. Quando sono uscita ho scoperto che il mondo era cambiato, ho trovato gente con le mascherine, guanti. Non ci si poteva toccare».

E continua: «Gli occhi di mia figlia quando l'ho rivista non li dimenticherò mai. Avrei dovuto stare a distanza da lei, perché anche lei era in quella casa. Ma non ho resistito e sono entrata anch'io. Giselle è stata molto forte. Ritrovarti dopo tanti anni di matrimonio (dal 2008), vedere che la persona che è accanto a te cambia e prende una strada che non condivi e non ti appartiene, è difficile. Io cercavo di tenerlo come tirarassi una corda. Ma ti fai tanto male e l'unica cosa che puoi fare è aprire la mano e lasciarlo andare. Vorrei proteggere mia figlia. Il mio ex marito ha rilasciato dichiarazioni gravi pensando che c'è una bambina di mezzo. In questo momento lui va protetto, è una persona fragile che ha dei problemi e va rispettato. E va protetta soprattutto mia figlia. Ci vorrà tempo e conquisteremo tutti e tre la nostra serenità».

Adriana Volpe

Adriana Volpe conclude: «Non sono pronta ad avere una nuova storia d'amore. Ho ancora le ferite scoperte. Non sono pronta...».

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Settembre 2021, 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA