Belen, il dramma segreto a Verissimo: «Ho avuto un problema grave, sono finita in ambulanza...». Toffanin commossa

Belen , il dramma segreto a Verissimo: «Ho avuto un problema grave, sono finita in ambulanza...». Silvia Toffanin commossa. Oggi, la showgirl argentina, mamma bis di Santiago e Luna Marì, è stata ospite nel salotto di Canale 5 e ha parlato dell'arrivo della neonata nata dall'amore con Antonino Spinalbese due mesi fa.

«Sono stanca - spiega Belen - non mi fa dormire. Santiago era buonissimo, lei già si muoveva nella pancia. Sono totalmente innamorata di lei. Il parto è andato benissimo, ho fatto l'epidurale. La gravidanza è stata dura, molte nausee. Durante il parto, Antonino è svenuto su di me. Antonino ama follemente Luna Marì, si sveglia più lui di me. Luna Marì me la sto godendo di più, con Santiago davo più le cose per scontate. Santiago è un bravissimo fratello maggiore, è protettivo. Lui è un bambino di un'intelligenza e di una sensibilità superiore. Io quando ho presentato Luna a Santiago ho pianto come una matta». Poi, il racconto su un problema avuto subito dopo il parto: «Sono tornata a lavorare dopo 7 giorni dal parto e sono svenuta. Ho fatto un pasticcio, ho preso dei drenanti per tornare in forma e mi sono disidratata. Sono finita in ambulanza con la flebo. Poteva essere una cosa grave, non fate il mio errore».

Belen

Belen continua parlando della sua storia d'amore con Antonino: «Abbiamo festeggiato un anno insieme. È una persona speciale. A volte litighiamo, ha un carattere forte. Vorrebbe comandare, ma con me è dura. Poi è un po' più piccolo di me e alcune volte cose che per lui sono un problema, per me sono un po' tonte. Staremo insieme per sempre».

