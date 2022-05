"A Muso Duro", su Rai 1 il ritorno alla tv per Flavio Insinna: «Dobbiamo prenderci cura degli altri»

Arriva su Rai 1 "A Muso Duro" il film per la tv che segna il ritorno di Flavio Insinna alla fiction. "A Muso Duro" racconta la storia di Antonio Maglio (Insinna), un medico illuminato che prendendo spunto dagli studi e dalle metodologie del Prof. Guttmann sul recupero dei paraplegici, tra la fine degli anni ‘50 e i primi anni ‘60, diede speranza e dignità alle persone disabili che, fino a quel momento, giacevano in un letto di ospedale, nascosti agli altri, alla società esterna. Grazie a lui nacquero i primi Giochi paralimpici della storia cui parteciparono 400 atleti provenienti da 23 nazioni. «Grazie al Professore Maglio l'essere umano veniva trattato con dignità, lui curava e si prendeva cura di quelli che sono diventati la sua famiglia» racconta Flavio Insinna. «Tutti possiamo e dobbiamo prenderci cura degli altri. La vita a volte ci offre il suo muso più duro e noi non dobbiamo perdere la speranza» "A Muso Duro" è in prima serata su Rai 1 il 16 maggio. ( a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Maggio 2022, 11:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA