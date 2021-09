Teatro alla Scala: dal 29 al 31 ottobre torna Don Chisciotte nella versione coreografata da Rudolf Nureyev

Primo appuntamento con il grande balletto dal 29 al 31 ottobre 2021 al TAM Teatro Arcimboldi Milano, che vedrà tornare in scena il Corpo di Ballo della Scala, diretto da Manuel Legris, con “Don Chisciotte” nella stupenda versione coreografata da Rudolf Nureyev. «Sono molto felice che possiamo tornare al Teatro Arcimboldi, un edificio che è stato costruito per accogliere la Scala e che ha un palcoscenico particolarmente adatto ad ospitare la danza, oltre ad un'eccellente visibilità. - dice Dominique Meyer, Sovrintendente Teatro alla Scala - Durante gli spettacoli del ciclo "La Scala in città" abbiamo potuto verificare l'entusiasmo del pubblico, ma anche la bella collaborazione che si è sviluppata tra le nostre due istituzioni». «Riportare in scena Don Chisciotte è per me una splendida occasione, - commenta Manuel Legris, Direttore del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala - Ancor di più sul palcoscenico degli Arcimboldi, ideale per il balletto e che mi auguro possa accogliere tanti appassionati e anche aprire alla danza un pubblico nuovo. Per me è l’occasione di presentare il nuovo assetto della Compagnia e di celebrare il nome di Nureyev, cosi legato alla Scala e alla mia personale crescita artistica, fin da quando mi ha nominato étoile dell’Opéra di Parigi. Una celebrazione che proseguirà in apertura della nuova stagione di Balletto alla Scala, quando per la prima volta metteremo in scena la sua Bayadère, ultima delle sue produzioni dei grandi classici, mai rappresentata da altre compagnie al di fuori del Balletto dell’Opéra di Parigi».

Per questo spettacolo i biglietti disponibili sono in vendita in un numero ridotto, rispetto alla capienza totale del teatro, in ottemperanza alle norme di sicurezza anti-covid. Verrà garantita per ogni spettatore in sala la distanza di sicurezza prevista dalle normative.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Settembre 2021, 10:18

