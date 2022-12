Roma, arriva a teatro "Stordita" il musical dedicato alle donne: tutti i dettagli

Arriva anche a Roma "Stordita", il one woman musical che farà tappa al Teatro Testaccio dal 16 al 18 dicembre. Lo spettacolo ha precedentemente riscosso grande successo con il sold-out dello scorso aprile ad Ascoli Piceno e, ora, è pronto a divertire la Capitale. Protagonista dello show sarà Ilaria Fioravanti, pronta a dissacrare tutti i cliché del femminismo con leggerezza e ironia tagliente. Prodotto da TruBlu di Paolo Scotti, scritto da Tobia Rossi con le musiche di Simone Manfredini, le coreografie di Marco Vesica e per la regia di Monica Faggiani, “Stordita” è il perfetto “musical da camera” d’oltremanica: affronta con sorriso e irriverenza un tema importante e attualissimo, quale quello del mondo del femminismo.

«Cosa succederebbe se una sorridente e compiacente concorrente di un concorso di bellezza si trasformasse, per una botta in testa, in una feroce e spregiudicata femminista senza peli sulla lingua?». E' questo il dubbio che scioglerà la protagonista Ilaria Fioravanti Marchese, già nota al mondo del teatro per il suo ruolo da protagonista in diversi spettacoli, tra cui il Grillo, Peter Pan, Mamma Mia!, The Full Monty. A fare da sfondo a "Stordita", sarà la colonna sonora pop, suonata interamente dal vivo da Marco Bosco, direttore musicale e vocale. Spazio ad una scenografia del rosa più shocking: cubi, cilindri ed oggetti di scena decisamente bizzarri creeranno una quadro semplice, ma al contempo di grande impatto.

Lo show

Ilaria ironizzerà a tutto tondo sul racconto nazional-popolare che la televisione fa del genere femminile, raccontando sguardi, desideri, passioni e paure. Ilaria darà vita a 12 personaggi, in un ritmo sfrenato tra coreografie, momenti musicali e monologhi. Tutto partirà dall’avventura paradossale di una battagliera femminista a Miss Italia che gioca con ironia e autoironia con luci ed ombre dell’immaginario femminile contemporaneo. «Sarà un concorso di bellezza su una TV nazionale che, per certi versi, è ormai vintage, per altri spaventosamente attuale» dichiara Tobia Rossi, autore del libretto e delle liriche di Stordita.

Le date a Roma sono supportate dall’associazione Donne Al Centro, da anni al lavoro per fornire alle donne vittime di violenza, ascolto, accoglienza, assistenza legale e psicologica, tanto da promuovere iniziative sul territorio nazionale per aumentare la consapevolezza sul valore della parità di genere, per contrastare ogni forma di violenza, discriminazione e disparità di genere.

I protagonisti:

Ilaria Fioravanti

Regia di Monica Faggiani

Testo e liriche Tobia Rossi

Musiche di Simone Manfredini

Direzione musicale, vocale e pianista in scena: Marco Bosco

Coreografie: Marco Vesica

Le date:

16 e 17 dicembre ore 21.00

18 dicembre ore 18.00

I biglietti sono già in vendita presso la biglietteria del Teatro Testaccio o contattando i numeri 340 794 9067 (anche Whatsapp) o 06 575 5482

