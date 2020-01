Enzo Salvi, risate da bestia: «Sperimento la comicità che fa riflettere con il mio amore per gli animali»

Giovedì 16 Gennaio 2020, 09:18

Gli animali salgono sul palco per dividere la scena con i loro “amici umani” in "I Love Pets", la commedia conin anteprima nazionale al teatro Tirso di Roma. Lui, cambiando per un attimo i panni del cabaret, indossa quelli del convinto, con la risata pronta.«È una commedia che insegna a rispettare gli animali. Abbiamo costruito un trespolo bellissimo al pappagallo Romolo, che è mio nella realtà, e un acquario per il pesce rosso Ercole. Tutto per farli stare benissimo. Poi ci sono anche Silvio il criceto, Ciro il camaleonte e una tarantola».Nello spettacolo - scritto e diretto da Fabrizio Nardi - il comico è affiancato da due attrici, Valentina Paoletti e Carlotta Rondana e da altri piccoli compagni d’avventura doppiati per la prima volta dal vivo. Il dottor Dolittle della storia è il titolare di un negozio di animali così affezionato a loro da non volerli vendere.«Dalla mia passione per gli animali e una parte del ricavato sarà devoluta a un’associazione che si occupa di dare da mangiare ai cani e ai gatti meno fortunati».«Ho sempre avuto animali in casa. A tre anni mia madre mi regalò un pappagallino e a cinque un cane. Attualmente ho tre cani e tre pappagalli. Sono il loro amico umano, la parola ‘proprietario’ non mi piace».«Tutti gli anni a Capodanno autofinanzio gli spot per invitare a non spendere soldi per i botti. Purtroppo, però, gli stupidi ci sono sempre. Uno ha commentato ‘ma io ho comprato i petardi e ora che ci faccio?’».«Quando è morto il mio cane Victor, che per me era un figlio, la gente diceva che soffrire per un animale era esagerato. Io sto ancora male. È morto a dieci anni dopo una lunga malattia e sono dovuto ricorrere all’eutanasia perché la sofferenza era grande. Il cane è fedele, non tradisce, incrociare il suo sguardo è una cura».«Il sociale è fonte di ispirazione. Sono stato il precursore dei cabarettisti lanciando personaggi che hanno fatto la storia come Er Cipolla, poi ho fatto 15 film di Natale, tra i quali quello che ha incassato più di tutti. La comicità c’è sempre, ma variamo. In questo spettacolo non ci sono parolacce, non c’è trash, è una comicità divertente che fa riflettere, per un pubblico che va dal ‘pediatrico’ al ‘geriatrico’».«Ci sono stato dopo il preventivo che mi ha fatto il dietologo perché così facendo mi pagavano per dimagrire. Quando ero lì ho sempre salvaguardato i paguri dai miei colleghi affamati. L’Isola mi ha aiutato a ritrovare me stesso e a riscoprire valori a cui nella quotidianità non dai peso».«Abbiamo girato Din Don 2 e stiamo già lavorando al 3. Poi ho due film da fare e un seriale su una piattaforma televisiva».Enzo Salvi sarà in scena con I love pets al teatro Tirso de Molina Via Tirso 89, 06 841 1827dal 22 gennaio al 9 febbraio merc-sab. ore 21, sab. 25/01 e 1/02 ore 17.30 - 21; dom. 17.30biglietti da 22 euro.Salvi sarà in scena con Valentina Paoletti, Carlotta Rondana, il pappagallo Romolo, il pesce rosso Ercole, Silvioil criceto e Ciro il camaleonte.