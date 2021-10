'War of the Worlds 2' arriva su Star: cosa succede nella seconda stagione

War of the Worlds 2 è finalmente arrivato su Star - all'interno di Disney+ - il 6 ottobre. La serie, ambientata in un mondo distrutto da un attacco alieno, continua il suo racconto proprio da dove lo avevamo lasciato. I pochi sopravvissuti si trovano ancora nel caos dopo una serie di brutali perdite. Avendo scoperto una strana connessione personale con gli alieni, Emily è costretta a confrontarsi con una sconvolgente ipotesi: gli invasori potrebbero essere umani? Mentre il gruppo fa i conti con questa nuova consapevolezza riguardante gli alieni, il disperato istinto di sopravvivenza spinge molti di loro a compiere gesti estremi. E alcuni contempleranno anche il sacrificio di uno di loro. Musica: Elevate from BenSound

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Ottobre 2021, 10:37

