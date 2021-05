Stranger Things 4, diffuso l'inquietante trailer che anticipa il ritorno di un personaggio. Ecco chi è

Il tam tam della rete su Stranger Things 4, si fa sempre più pressante. A far crescere le attese dei tanti fans, un inquietante trailer (anticipato poco prima da un teaser), che a molti ricorda David Lynch.

Stranger Things 4. Ecco chi sono i nuovi attori della prossima stagione

E' bastato appena un minuto, questa la durata del trailer, per scatenare i post sui social, in cui circolano mille e più ipotesi sulla frase più evocativa di tutto il trailer: "Undici, stai ascoltando?". Nella sequenze del trailer, infatti, si vedono le stanze di un laboratorio - quello dov'è cresciuta Undici? - in cui ci sono diversi bambini che sperimentano il gioco, mentre il montaggio sincopato alterna alla musica, una mano che lascia cadere un oggetto tondo all'interno di una bacheca che finisce di volta in volta su numeri diversi segnati in rosso.

Anzitutto non si capisce se quei bambini abbiano dei super poteri, proprio come Undici, che muove tutta la vicenda intorno alla trama di eventi nella cittadina di Hawkins ed una voce fuori campo dialoga con il gruppo di bambini, fino a chiamare in causa proprio lei, Undici, mentre la telecamera inquadra l'esterno di una porta con una targhetta ed il numero 11.

Purtroppo nel trailer, nulla è svelato della data d'uscita della 4° stagione, anche se ormai tutto fa supporre il 2022, visto che la serie è ancora in fase di riprese. Ma c'è un particolare interessante nel trailer, ovvero il ritorno di un temutissimo personaggio, visto nella prima stagione, che i bambini chiamano papà, come faceva Undici con il dottor Martin Brenner, interpretato da Matthew Modine. Tornerà veramente?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Maggio 2021, 22:06

