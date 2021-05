Amici 20, spoiler ottava puntata: le anticipazioni, i primi tre finalisti, gli eliminati. Siamo arrivati ormai alle battute finali, sabato sera scopriremo chi accederà alla finalissima che andrà in onda sabato 15 maggio, che a dispetto delle puntate precedenti sarà in diretta e con il televoto aperto.

Come ogni venerdì vi riportiamo gli spoiler su Amici 20, con l'ottava puntata che andrà in onda sabato 8 maggio in prima serata su Canale 5, in cui scopriremo i primi tre finalisti, mentre il quarto lo scopriremo durante la puntata quando i ragazzi torneranno in casetta. (Credits foto Red Coomunication).



Amici 20, anticipazioni ed eliminati ottava puntata. Spoiler

Attenzione se non volete conoscere gli allievi che accederanno alla finale di sabato 15 maggio vi consigliamo di non andare oltre nella lettura. Se invece non ce la fate ad aspettare la puntata di sabato siete nel posto giusto. La puntata, ricordiamo non è in diretta ma è stata registrata giovedì 6 maggio.

La prima manche in questa ottava puntata non si apre più con il consueto sorteggio ma con l'esibizione di tutti i ragazzi. Chi vince consente alla propria squadra di partire. Come riporta il vicolodellenews vince Aka7even. La prima manche è tutta per il cantante napoletano che finalmente ha la sua rivincita. E' lui il primo finalista decretato che avvederà alla finalissima di sabato 25 maggio che sarà in diretta.

La seconda manche vebe le esibizioni dei ballerini. Vince Alessandro. Parte la sfida con Giulia e Serena, ma l'accesso alla finale se lo aggiudica Giulia. La terza manche la vince Sangiovanni.

La ballerina Giulia si aggiudica nuovamente la prova tim, mentre Alessandro ha ricevuto un’offerta di lavoro per partecipare al musical Dirty Dancing nel progetto Broadway Milano con Karl Sydow.

AMICI 20, I FINALISTI

Aka7Even, Giulia Stabile e Sangiovanni sono i primi tre finalisti. Per scoprire il quarto finalista - uno tra Tancredi, Alessandro e Serena - bisogna attendere la puntata di sabato 8 maggio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Maggio 2021, 11:36

