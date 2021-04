di Ida Di Grazia

Amici 20: «Fate ballare Giulia Stabile». Rivolta su twitter dopo gli spoiler della sesta puntata. La diciannovenne romana è tra i concorrenti più amati e talentuosi della scuola di Maria De Filippi, proprio per questo il pubblico vorrebbe vedere molte più esibizioni. Il problema a quanto pare è che essendo "troppo forte", non viene mai sfidata. Su leggo.it tutti gli aggiornamenti in diretta.

Dopo gli spoiler sulla sesta puntata del serale di Amici 20, che ricordiamo è stata registrata giovedì 22 aprile, su Twitter si è scatenata una vera e propria bufera a sostegno di Giulia Stabile. La ballerina romana che fa parte della squadra Pettinelli - Peparini è tra le allieve più amate dal pubblico, ma anche quella che si sta esibendo di meno.

Mortivo più che valido per mandare in tendenza su twitter l'hashtag #datecigiuliastabile. La ballerina è la più premiata in termini di gradimento ma anche quelle che si aggiudica praticamente ad ogni puntata il Premio TIM per il talento dal valore di 30mila euro. Proprio per questo motivo la sua fanbase chiede a gran voce di poterla vedere esibirsi di più.

Amici 20, anticipazioni ed eliminati sesta puntata. Spoiler

Attenzione se non volete conoscere gli allievi che verranno eliminati in questa sesta puntata vi consigliamo di non andare oltre nella lettura. Se invece non ce la fate ad aspettare la puntata di sabato 24 aprile siete nel posto giusto.

Nel primo sorteggio il team Arisa - Lorella Cuccarini scelgono di sfidare il duo Celentano - Zerbi. Questi ultimi vincono la prima manche. Il primo allievo a salvarsi è Alessando. Va al ballottaggio finale Raffaele.

Nella seconda manche Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sfidano il team Pettinelli/Peparini. A salvarsi in questa manche è Giulia Stabile, al ballottaggio finale Samuele.

Terza e ultima manche Zerbi - Celentano tornano a sfidare Arisa Cuccarini. Al ballottaggio finale vanno Deddy, Raffaele e Samuele. Samuele viene salvato. Per scoprire l'eliminato della sesta puntata bisogna attendere il serale di sabato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Aprile 2021, 13:06

