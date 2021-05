Amici 20, Samuele eliminato, Maria De Filippi lo consola: «Sei unico. Il fatto che tu esca non ti toglie niente». Il ballerino che fa parte del team Anna Pettinelli Veronica Peparini, perde contro un altro ballerino, Alessandro, e il pubblico scopre il verdetto come sempre solo durante la settima puntata.

Samuele Barbetta, classe 1997, nato ad Este (PD) è l'eliminato della settima puntata di Amici 20 in onda sabato 1 maggio. Entra ad Amici ballando un assolo da lui coreografato sulle note del brano “That’s Life” di Frank Sinatra molto apprezzato dalle tre prof e viene scelto da Veronica Peparini.

A comunicare la sua eliminazione è come sempre Maria de Filippi, ma adispetto delle puntata precedenti avviene in una formula diversa. I due ballerini al ballottaggio Alessandro e Samuele sono in stanze separate, e quest'ultimo è in compagnia della sua amica Giulia.

«Qui dentro ho fatto delle cose mie, è tutto incredibile - ha raccontato alla De Filippi, Samuele - perchè credevi in me, già questo per me è incredibile». «Se lo credevo solo io era un gioco tra me e te - riponde la padrona di casa - ma l'hanno visto anche gli altri, quindi non è una cosa che ho visto solo io. Ti ricordi il giorno dei casting?»

Samuele: «Sì il primo non c'eri, al secondo c'eri mi hai preso da parte ed eri così interessata a quello che facevo. Al provino successivo ti sei interessata ancora di più. Sono tornato dai miei amici e dalla mia famiglia a raccontare tutto, ora non è per leccarti il cu*o ma ho detto "Anche se non mi prendono a Maria sono piaciuto" e ti ho detto che era stato un onore e tu mi hai detto anche per me e bastava solo quello»

Maria De Filippi: «Lo penso. tu sei unico. Quando parlo di unicità tua non è minor preparazione ma questo è un programma che ha una varietà di danza; non toglie la tua unicità, dipende solo dalla struttura del programma. Voglio capire se ti ho fatto capire che il fatto che tu esca stasera non ti toglie niente. Resta Alessandro, ma voglio che tu esca capendo che non è dipeso da te. Non voglio tu metta in discussione te stesso». Giulia in lacrime.

