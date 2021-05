Amici 20, Rudy Zerbi attacca Aka7: «Hai copiato Frah Quintale». Anna Pettinelli furiosa «Ora basta»

Amici 20, Rudy Zerbi attacca Aka7: «Hai copiato Fra Quintale». Anna Pettinelli furiosa «Ora basta». Terza manche infuocata nella settima puntata del serale. E' guerra aperta tra coach e a "farne le spese" sono i ragazzi. Da un lato c'è una pesante accusa di plagio dall'altra un voler sminuire il lavoro di un ragazzo che ricordiamo ha solo 18 anni.

leggi anche > Concertone, la Rai risponde all'attacco di Fedez: «Tutto falso. Mai chiesto preventivamente i testi». Il rapper: «Ho registrato la telefonata»

Nella prima sfida della manche di Amici20, Rudy Zerbi lancia un guanto di sfida tra Aka7even e Sangiovanni. Il ritornello del brano cantato da Aka7 ripete spesso "Si ah", che ricorda davvero molto, nella citazione il medesimo brano di Frah Quintale.

Al termine dell'esibizione Zerby accusa praticamente di plagio Aka/even: «Più che citazioni è speriamo che non se ne accorgano» e fa sentire il brano di Frah Quintale.

«Ebbè? C’è un richiamo?» - risponde la Pettinelli mostrando il "libro nero delle barre": «Ora basta! Mi sono stufata di sentire che solo Sangiovanni scrive bene, ho preso tutti i testi da lui scritti per vedere se c’erano delle incongruenze o frasi banali. Tipo e quando ti guardo mi affascini più dello Stato Italiano… oppure tanto l’amore vero non esiste… non l’abbiamo mai sentito?»

«Aka sa perfettamente - replica Zerby - che per tutto il pomeridiano gli ho fatto solo complimenti, la mia sensazione è che nel momento in cui sono entrati in clausura nella casetta ci sia stato un calo di creatività e non mi piace più come prima».

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Maggio 2021, 00:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA