Stranger Things 4. Ecco chi sono i nuovi attori della prossima stagione

Cresce l'attesa per la nuova stagione della serie tv più attesa degli ultimi anni. Stranger Things. In questi giorni la produzione della serie, Netflix, ha svelato i nomi degli otto attori che vedremo nella 4° stagione.

Il Cast. Tra i tanti spicca quello di Jamie Campbell Power, che indosserà i panni di un uomo premuroso che lavora come inserviente in un ospedale psichiatrico. Un ruolo, pare, che dovrebbe avere un ruolo importante nello sviluppo della trama della serie. Eduardo Franco, sarà Argyle, il nuovo migliore amico di Jonathan, amante del divertimento in tutte le sue forme, che consegna deliziose pizze per Surfer Boy Pizza.

Joseph Quinn, interpreterà Eddie Munson, un audace metallaro degli anni '80 che gestisce The Hellfire Club, il club ufficiale di Dungeon & Dragons della Hawkins High. Odiato da chi non lo capisce - e amato da chi lo capisce - Eddie si troverà nel terrificante epicentro del mistero di questa stagione. Sherman Augustus, invece, interpreterà il tenente colonnello Sullivan, un uomo intelligente e senza fronzoli che crede di sapere come fermare il male ad Hawkins una volta per tutte.

Mason Dye sarà Jason Carver, bello, ricco e star dello sport che esce con la ragazza più popolare della scuola. Ma quando un nuovo male minaccia Hawkins, il mondo perfetto di Jason inizia a sgretolarsi. Nikola Djurko interpreterà Yuri, uno squallido e imprevedibile contrabbandiere russo che ama le pessime battute, il denaro e il burro di arachidi croccante.

Robert Englund, il mitico interpreta della saga horror, Nightmare, interpreterà Victor Creel, un uomo disturbato e intimidatorio che è stato rinchiuso in un ospedale psichiatrico per un raccapricciante omicidio negli anni '50. Tom Wlaschiha, già visto ne Il Trono di Spade, interpreterà Dmitri, intelligente, astuto ed affascinante una guardia carceraria russa che fa amicizia con Hopper.

La trama. Molto arduo capire cosa potrebbe accadere nella stagione 4 di Stranger Things. È evidente solo che alla base della serie, resteranno i rapporti tra i giovani amici di Hawkins, la storia d’amore fra Undici e Mike, e il triangolo amoroso tra Steve, Jonathan e Nancy. Stranger Things, nato come un tributo verso i film degli anni ‘80 che hanno affascinato un’intera generazione, è ambientato nella città apparentemente normale del Midwest di Hawkins, nell’Indiana. Dopo che un ragazzo è svanito nel nulla, il suo affiatato gruppo di amici e familiari cerca risposte e viene trascinato in una serie di eventi mortali e ad alto rischio. Sotto la superficie della loro città si nasconde uno straordinario mistero soprannaturale, insieme ad esperimenti governativi top-secret e una pericolosa porta che collega il nostro mondo a un regno potente ma sinistro. Le amicizie saranno messe alla prova e le vite saranno alterate poiché ciò che scopriranno cambierà Hawkins, e forse il mondo, per sempre.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Novembre 2020, 12:15

