Squid Game 2, tornano due personaggi della serie cult di Netflix. Ecco chi sono e quando uscirà

Squid Game ritornerà. E con la serie cult più seguita, discussa e taggata della stagione, faranno ritorno anche due personaggi centrali nella stagione d'esordio. A rivelarlo il creatore, regista e sceneggiatore, Hwang Dong-hyuk sulle pagine di Deadline, a cui ha spiegato cosa potebbe vedere il pubblico di Squid Game 2.

La notizia più importante è la conferma del personaggio principale, colui che ha vinto Squid Game, il sopravvissuto Seong Gi-hun, interpretato ancora una volta da Lee Jung-jae, ormai una star internazionale, che sarà insieme al Front Man, il capo del gioco del calamaro, (traduzione del titolo originale e gioco finale), nonchè fratello del personaggio principale, interpretato da Lee Byung-hun, che organizza questa competizione al massacro.

Il regista della serie coreana, inoltre, ha rivelato anche alcuni nuovi dettagli, su SG2, anticipando che gli episodi dovrebbero essere disponibili entro la fine del 2024. Nella seconda stagione di Squid Game "e in tutti gli altri progetti a cui sto lavorando, sarà impossibile non affrontare temi come la polarizzazione politica, le divisioni culturali e sociali, l'emergenza climatica, le crisi del mondo di oggi. Sono argomenti sui quali continuo la mia osservazione e la mia critica" spiega ancora il creatore della serie, Hwang Dong-hyuk, che in parallelo sta lavorando anche ad un film, Killing Old People Club, una storia trae ispirazione da uno dei più grandi intellettuali italiani, Umberto Eco e che stando ai rumors, sarà più violento anche di Squid game.

Ma tornando a SG2, non è chiaro se tornerà anche Cho Sang-woo, lo spietato operatore finanziario ricercato per aver derubato i suoi clienti, interpretato da Park Hae-soo, di cui si conoscono le sorti alla fine della prima stagione.

